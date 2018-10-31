Три российских фильма примут участие в Фестивале Европейского кино

МАДРИД, 31 окт – РИА Новости, Елена Шестернина. Три фильма российских режиссеров – "Довлатов" Алексея Германа-младшего, "Война Анны" Алексея Федорченко и "Подбросы" Ивана Твердовского — примут участие в Фестивале Европейского кино в Севилье, рассказал РИА Новости директор фестиваля Хосе Луис Сьенфуэгос (Jose Luis Cienfuegos).

Пятнадцатый Фестиваль Европейского кино пройдет в Севилье с 9 по 17 ноября, в общей сложности в нем примут участие около двухсот картин.

"Довлатов" будет претендовать на главную премию — Золотой флюгер. Помимо него в основном конкурсе примут участие 18 картин. "Война Анны" Алексея Федорченко и "Подбросы" Ивана Твердовского примут участие в программе "Новые волны".

"Участие в фестивале таких фильмов как "Довлатов" Германа-младшего или "Война Анны" Федорченко даст возможность публике посмотреть по-другому на Россию, вспомнить о России, о том, что там есть интересное кино, о чем здесь немного забыли. Но именно для этого и существуют фестивали, чтобы раскрывать это другое кино, других режиссеров. Тем более что это очень известные имена. Европа очень большая, от Севильи до России очень далеко, но тем фестивали полезны – поддерживать диалог о том кино, которое кажется далеким. Но на самом деле не такое оно далекое, поскольку есть общие темы", — сказал Сьенфуэгос РИА Новости.

Он считает, что "Довлатов" — трудное кино для среднего европейского и испанского, в частности, зрителя. "Но это кино из категории тех фильмов, которые оставляют след", — сказал директор фестиваля. Он также рассказал, что этот фильм будет идти в испанском прокате. Директор фестиваля напомнил, что художник-постановщик фильма Елена Окопная получила "Серебряного медведя" Берлинского кинофестиваля.

Сьенфуэгос признал, что в Европе на сегодняшний день не очень хорошо знают российское кино, причем причина в сложностях с прокатом. "Продюсеры и прокатчики проделывают титаническую работу, это даже не битва, а война. Поэтому мы себя можем поздравить, поскольку "Довлатов" попадет в испанские кинотеатры. Посмотрим, как его встретит публика", — добавил Сьенфуэгос.

Выступая на презентации кинофестиваля в Мадриде, он обратил внимание, что в этом году как никогда много картин на острые политические темы в "сложный момент для Европы".

В программе "Новые волны" будет представлен документальный фильм "Свидетели Путина" Виталия Манского (совместное производство Латвии, Швейцарии, Чехии) и два фильма украинского режиссера Сергея Лозницы — "День победы" и "Процесс".

Художественный фильм Лозницы "Донбасс" примет участие в основной конкурсной программе.

"Лето" Кирилла Серебренникова будет показан вне конкурса – в рамках программы фильмов, претендующих на получение премии Европейской киноакадемии (European Film Awards).

Номинанты на получение "европейского Оскара" будут объявлены в Севилье 10 ноября, а само вручение состоится также в Севилье 15 декабря. В "длинный список" Европейской киноакадемии вошли 49 фильмов из 35 стран, в том числе пяти российских режиссеров — "Лето" режиссера Кирилла Серебренникова, "Война Анны" Алексея Федорченко, "Аритмия" Бориса Хлебникова, "Айка" Сергея Дворцевого и "Довлатов" Алексея Германа-младшего