Умер народный артист России Эдуард Митницкий

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. На Украине на 88-м году жизни умер театральный режиссер Эдуард Митницкий, сообщил на своем сайте киевский Театр драмы и комедии на левом берегу Днепра, который он основал.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким, разделяем скорбь всех, кто знал или работал с выдающимся мастером", — говорится в сообщении.

Режиссер поставил более сотни спектаклей в разных странах мира, среди них — "Пять пудов любви", "Анна Каренина", "Украденное счастье".

В 1988 году Митницкий стал народным артистом Украинской ССР, в 2004-м — народным артистом России.