В Москве появилась мемориальная доска режиссеру Андрею Гончарову

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Мемориальная доска появилась на доме в Москве, где жил легендарный режиссер и педагог Андрей Гончаров, сообщили в театре им. Маяковского.

Торжественное открытие мемориальной доски прошло в рамках юбилейной программы "Гончаров-100", посвященной столетию Андрея Гончарова, 31 октября в полдень в Москве на доме 2/6 по улице Большая Бронная, где режиссер жил с 1970 по 2001 годы.

Инициаторами создания мемориальной доски выступили театр им. Маяковского и ГИТИС, служению преподаванию в которых Гончаров отдал большую часть своей жизни. Также помощь оказал Фонд поддержки и развития театрального образования.

Автор мемориальной доски – скульптор Илья Феклин – ученик знаменитого Александра Рукавишникова.

На мемориальной доске изображен наиболее характерный для режиссера момент – репетиция в родном зале театра им. Маяковского, художественным руководителем которого Гончаров был с 1967 по 2001 год. Это время можно назвать целой эпохой не только в судьбе "Маяковки", но и в истории отечественного театра второй половины ХХ века.

Торжественное открытие приурочено ко дню рождения театра, которому в этом году исполнится 96 лет.

В открытии приняли участие сын режиссера Алексей Гончаров, худрук театра им. Маяковского Миндаугас Карбаускис, ректор ГИТИС Григорий Заславский, а также артисты и режиссеры, которым посчастливилось учиться и работать с этим легендарным творцом театра.