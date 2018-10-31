Кирилла Серебренникова выдвинули на премию "Золотая Маска"

МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Режиссер Кирилл Серебренников выдвинут на театральную премию "Золотая Маска" за спектакль "Маленькие трагедии" в Гоголь-центре в двух номинациях, сообщили организаторы на пресс-конференции в среду.

Серебренников выдвинут на премию как режиссер-постановщик и художник спектакля "Маленькие трагедии", который также отобран в число номинантов как "Лучший драматический спектакль большой формы".

В номинации "Лучшая женская роль второго плана" на премию выдвинуты две актрисы, задействованные в этом спектакле, – Светлана Брагарник и Майя Ивашкевич. В номинации "Лучшая мужская роль" на премию выдвинут актер Алексей Агранович, на "Лучшую мужскую роль второго плана" — актеры Филипп Авдеев и Никита Кукушкин.