На выставке "Сокровища музеев России" покажут картины из регионов

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. На выставке "Сокровища музеев России" покажут работы художников из собраний 50 региональных музеев страны, сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Выставка будет проходить с 4 по 25 ноября в выставочном зале "Манеж" в рамках 17-й церковно-общественной выставки-форума "Православная Русь — к Дню народного единства.

"Жители и гости столицы, пожалуй, впервые в истории получат уникальную возможность увидеть на одной площадке экспозицию музейных сокровищ из 50 региональных музеев России, всего около 300 экспонатов", — отметил Владимир Мединский и добавил, что некоторые полотна к выставке были отреставрированы.

Он подчеркнул, что экспозиция призвана разрушить стереотип о коллекциях провинциальных музеев. По его словам, на выставке будут представлены подлинные шедевры мирового уровня, большая часть которых столичной публике малоизвестна, в том числе работы Карла Брюллова, Бориса Кустодиева, Алексея Венецианова, Ореста Кипренского, Исаака Левитана и других.

Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова выразила уверенность в том, что выставка станет настоящим подарком для посетителей и произведет на них сильнейшее эмоциональное впечатление. "Те, кто придет в течение трех недель на выставку, увидят много нового, всю панораму развития отечественного искусства с XVIII века по вторую половину XX века", — сказал она.

Как рассказал председатель Патриаршего совета по культуре, одним из центральных и самым древним экспонатом выставки станет чудотворная икона Богородицы "Умиление" из Псково-Печерского монастыря. Кроме того, в экспозиции будут представлены и другие иконы из региональных коллекций.