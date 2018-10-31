Британская актриса Наоми Уоттс получила роль в приквеле "Игры Престолов"

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Британская актриса Наоми Уоттс утверждена на роль в приквеле сериала "Игра Престолов", сообщается в официальном блоге автора фэнтези-цикла Джорджа Мартина.

"HBO только что анонсировал первого актера: Наоми Уоттс присоединится в качестве одной из наших звезд. Я крайне взволнован. Добро пожаловать в город Вестерос, Наоми", — написал Мартин. Он также добавил, что в ближайшее время "будут объявлены еще несколько имен" из актерского состава.

Как сообщает издание Variety, на которое сослался в блоге Мартин, точные детали характера героини Уоттс хранятся в тайне, но известно, что она сыграет "харизматичную светскую даму, скрывающую темный секрет."

Подробности сюжета "Долгой ночи" не обнародованы, однако известно, что действие происходит в мире "Игры престолов" за тысячи лет до событий вышедшего сериала. Как и в "Игре престолов", основным конфликтом "Долгой ночи" является противостояние людей и Иных, вторгшихся на континент Вестерос с севера. Столкновение происходит в период "Долгой ночи", которая в мире Вестероса с нестабильной сменой времен года продолжалась, по преданию, целое поколение. Из книг Мартина известно, что войну "Долгой ночи" люди выиграли, в то время как исход конфликта с Иными в "Игре престолов" пока неясен.