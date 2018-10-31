МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Окружная прокуратура Лос-Анджелеса во вторник приняла решение не выдвигать обвинения в сексуальных домогательствах против Сильвестра Сталлоне в связи с отсутствием достаточных доказательств, сообщает издание TMZ.

По заявлению прокуратуры, ни один из свидетелей не подтвердил обвинения женщины против Сталлоне. Источники, знакомые с делом, сообщили TMZ, что два свидетеля опровергли показания женщины.

В декабре прошлого года издание TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что женщина, обвинившая голливудского актера Сильвестра Сталлоне в изнасиловании, которое произошло около 30 лет назад, подала на него заявление в полицию города Санта-Моника. Сообщалось, что несмотря на истечение срока давности, полиция провела расследование и затем передала дело в прокуратуру, чтобы определить, достаточно ли свидетельств для уголовного преследования. По словам жертвы, инцидент произошел в начале 1990-х годов. Сталлоне отверг обвинения в сексуальных домогательствах.