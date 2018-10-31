В Венеции затопленный туалет испортил гобелены Хуана Миро

РИМ, 31 окт – РИА Новости, Александр Логунов. Два поврежденных водой гобелена испанского художника Хуана Миро спасли благодаря продолжавшейся всю ночь операции сотрудников венецианского Палаццо Дзагури, сообщили организаторы выставки.

Выставочный зал на третьем этаже здания оказался затоплен из-за вышедшего из строя туалета. Причиной стало постигшее город наводнение. Во время ночного осмотра хранители почувствовали резкий запах канализации и увидели потоки воды, "горными ручьями" стекавшие по ступеням лестниц на второй этаж.

По словам организаторов выставки, которая планировалась к открытию 1 ноября, люди покинули здание в 17.00, поэтому точно сказать, за сколько вода покрыла пол этажа, уже невозможно.

Как выяснилось, работы Миро только готовились к установке и лежали в упаковке прямо на полу.

"Что еще хуже, два гобелена Миро оказались наиболее близко расположенными к туалетам и, к несчастью, успели промокнуть почти на половину", — заявил куратор выставки Мауро Ригони.

По его словам, он тут же вызвал из дома всех доступных сотрудников. "Мы не спали всю ночь, чтобы обезопасить все гобелены. Сейчас мы должны проверить состояние туалетов, чтобы открыть выставку 1 ноября", — сказал Ригони.

Стоимость каждого из поврежденных гобеленов превышает полмиллиона евро. Отмечается, что морская вода могла повредить краски. Работы доставили для срочной реставрации в одну из венецианских мастерских, которой предстоит настоящая гонка со временем, чтобы успеть к установленному сроку.

На выставке планируется представить около сотни гобеленов многих выдающихся мастеров, среди которых Сальвадор Дали, Джорджо де Кирико, Анри Матисс и Василий Кандинский.

Ранее сообщалось, что наводнение в Венеции повредило мозаичный пол в соборе Святого Марка.

Во вторник специалисты Центра по мониторингу приливов муниципалитета Венеции установили "оранжевый" уровень метеоопасности в связи с погодным феноменом "высокой воды", в результате которого исторический центр знаменитого города оказался затоплен почти на 75%.

В понедельник около трех часов дня (17.00 мск) уровень воды в центре Венеции достиг 156 см. В этой связи мэр Луиджи Бруньяро распорядился эвакуировать всемирно известную площадь Сан-Марко, которая является самой низкой точкой города. Доступ туда был полностью запрещен во избежание несчастных случаев.

Нынешнее наводнение стало одним из наиболее сильных в послевоенное время. Рекордный уровень "высокой воды" в Венеции (194 см) был зарегистрирован в 1966 году. Еще четыре раза за это время уровень воды превышал 150 см, последний раз — в декабре 2008 года, когда, как и сейчас, он достиг 156 см.

Непогода обрушилась в минувшие выходные на многие районы Италии. По указанию национальной службы Гражданской обороны "красный" (высший) уровень метеоопасности в понедельник был объявлен в пяти областях на севере страны. Ливневые дожди и сильный порывистый ветер были зарегистрированы в понедельник также во многих городах центральной и южной Италии. Всего в настоящее время жертвами непогоды стали по меньшей мере 11 человек.