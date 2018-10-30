На Кубани откроется мультимедийный музей "Россия – моя история"

КРАСНОДАР, 30 окт — РИА Новости. Мультимедийный музей "Россия – моя история" откроется в Краснодаре 4 ноября, губернатор региона Вениамин Кондратьев выразил уверенность, что проект вызовет большой интерес, сообщает пресс-служба администрации Кубани.

"Мультимедийный музей "Россия – моя история" откроется в Краснодаре 4 ноября", — говорится в сообщении. Отмечается, что проект даст возможность в новом формате познакомиться с историей России и Краснодарского края.

"Уверен, мультимедийный музей вызовет интерес у огромного количества жителей и гостей со всего края. Наша задача не только обеспечить безопасность людей, но и тщательно продумать логистику, не допустить образования пробок", – приводятся в сообщении слова губернатора.

"Россия – моя история" – самый масштабный мультимедийный комплекс в стране, созданный по инициативе президента. Проект представляет историю государства с древнейших времен и до наших дней.

Краснодарский музей будет содержать и региональный контент: исторические панорамы, интересные факты о выдающихся жителях региона. Площадь экспозиции в районе выставочного комплекса "Экспорград ЮГ" составит 7,5 тысяч квадратных метров.

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