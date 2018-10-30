Правозащитница попросила отменить несуществующий концерт рэпера Face

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 окт — РИА Новости. Правозащитница Евгения Чудновец сообщила РИА Новости, что направила обращение в прокуратуру Екатеринбурга с просьбой отменить концерт рэпера Face (настоящее имя — Иван Дремин) из-за использования в его песнях ненормативной лексики.

"Сегодня мне один неравнодушный гражданин прислал ссылку на то, что нижегородская прокуратура вовремя отменила гастроли так называемых музыкантов, которые позволяют себе ненормативную лексику в своих песнях. И я подумала, что, возможно, это будет положительная тенденция к тому, чтобы поддержать наших детей и таким способом решила действовать, обратившись в прокуратуру", — заявила агентству Чудновец.

Правозащитница отметила, что при обращении в надзорное ведомство не знала, что рэпер Face отменил запланированный на осень гастрольный тур, в том числе в Екатеринбурге.

"Я позвонила в прокуратуру и попросила побыстрее отреагировать, ведь я думала, что концерт состоится 6 ноября. Я об этом не жалею, как говорится "предупрежден, значит вооружен". Прокуратура будет в курсе и предпримет меры к тому, чтобы концертная деятельность (рэпера Face) не была осуществлена на территории Свердловской области", — добавила Чудновец.

По ее словам, маркировка концертов "18+" на большинстве площадок не работает, и несовершеннолетние попадают на выступления артистов, поэтому проще запретить концертную деятельность исполнителей. Она отметила, что в ротируемых песнях "неприемлема пропаганда наркотических средств, развратного образа жизни, уничижительного обращения к женщинам и употребление ненормативной лексики".

Пресс-секретарь свердловской прокуратуры Марина Канатова сообщила РИА Новости, что пока обращение правозащитницы ведомством не рассматривалось, так как они регистрируются в течение трех рабочих дней.

На днях Чудновец пожаловалась в Роскомнадзор на клип рэпера Oxxxymiron (настоящее имя — Мирон Федоров) на песню "Последний звонок", в котором используются кадры с расстрелом учеников из эстонского фильма "Класс". По мнению правозащитницы, именно этот клип стал причиной трагедии в Керчи. Во вторник на площадках YouTube и "ВКонтакте" клип был заблокирован.

Ранее прокуратура Нижегородской области отменила концерты пяти современных исполнителей, сославшись на нарушения соблюдения законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.