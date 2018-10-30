Юбилейный вечер историка моды Васильева состоится в декабре в "Зарядье"

МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Юбилейный вечер "Я сегодня в моде" историка моды Александра Васильева, который отмечает свое 60-летие, состоится 16 декабря в концертном зале "Зарядье", сообщили в пресс-службе проекта.

На своем творческом вечере в "Зарядье" историк моды Васильев расскажет о своей семье, история которой берет свое начало в ХVIII веке, о своем творческом пути, становлении как театрального художника и историка моды, о работе во Франции, России и других странах. Его рассказ будут сопровождать фрагменты музыкальных произведений, уникальные фотографии и видеоматериалы.

Зрителей ждет выставка костюмов звезд театра и кино, а также эскизов к спектаклям, на которой маэстро обещает показать шедевры свой коллекции – наряды таких звезд, как Коко Шанель, Майя Плисецкая, Галина Вишневская, Людмила Гурченко, а также платье императрицы Марии Федоровны.

На вечере зрители смогут увидеть фрагмент из премьерного спектакля Аллы Сигаловой, к которому созданы 250 исторических костюмов. Прозвучат истории о людях, сыгравших в судьбе искусствоведа особую роль. В первом отделении вечера выступит Камерный хор Московской консерватории и музыкальная группа "Клезмастер".

На празднование юбиляра приглашены друзья Васильева – звезды балета Большого театра, известные артисты театра и кино, в числе которых Вероника Джиоева, Алла Демидова, Вера Васильева, Тамара Гвердцители, Алена Свиридова. Также в праздновании примут участие солисты театра "Геликон-опера", Московского театра оперетты и другие. Кроме того, в рамках юбилейного вечера состоится презентация новой книги воспоминаний Васильева.

Васильев – всемирно известный историк моды, искусствовед, коллекционер, театральный художник и популярный телеведущий, почетный член Российской академии художеств, основатель международной премии "Лилии Александра Васильева" и создатель "Первого виртуального интерактивного музея моды и стиля".

Его частная коллекция, хранящаяся во Франции, Литве и Москве, регулярно пополняется на протяжении 40 лет и насчитывает более 65 тысяч экспонатов от ХVII века до современности. Предметы из собрания Фонда Васильева выставлялись в Австралии, странах Европы, Азии и Америки.