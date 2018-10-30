"Спасская башня" вошла в число самых известных фестивалей военных оркестров

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" стал крупнейшим международным культурным проектом России и вошел в тройку самых известных военно-музыкальных фестивалей мира, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе фестиваля.

"Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" в 2018 году прошёл в Москве на Красной площади в 11-й раз. За 11 лет фестиваль принял более 160 коллективов из 54 стран, стал крупнейшим международным культурным проектом России и вошел в тройку самых известных военно-музыкальных фестивалей мира (с 1950 года в Шотландии проходит военно-музыкальный фестиваль – Edinburgh Military Tattoo, а в Швейцарии с 2006 года – Basel Military Tattoo). С каждым годом фестиваль "Спасская башня" становится все популярней. Многие военно-оркестровые и творческие коллективы подают заявки в дирекцию фестиваля за несколько лет вперед", — говорится в сообщении.

Как отмечается, в 2018 году в вечерних представлениях фестиваля приняли участие 22 оркестра, две роты почётного караула и два танцевальных коллектива. Помимо российских военных музыкантов на брусчатку Красной площади вышли представители Великобритании, Испании, Италии, Мексики, Монако, Мьянмы, Нидерландов, Омана, Швейцарии, Шри-Ланки, а также Международный кельтский оркестр волынок и барабанов и Международная команда ирландских танцев – всего порядка 1500 музыкантов. В рамках вечерних шоу прозвучало более 100 музыкальных композиций, которые были исполнены 767 духовыми и 157 ударными инструментами.

Сообщается, что зрительская аудитория "Спасской башни" в 2018 году только на Красной площади в рамках вечерних шоу достигла 90000 человек. Всего же мероприятия, проводимые дирекцией фестиваля, посетили более полумиллиона жителей и гостей столицы. На фестивале работали 105 СМИ, включая 23 зарубежных. Пресс-центром было аккредитовано 1506 корреспондентов и блогеров. В результате с учетом информационной кампании, а также интернет и ТВ-трансляций, общий охват аудитории проекта составил свыше 550 миллионов человек по всему миру.