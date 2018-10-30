Сын режиссера Андрея Тарковского снимает документальный фильм об отце

МАДРИД, 30 окт – РИА Новости. Сын режиссера Андрея Тарковского снимает фильм о своем отце, одном из самых знаменитых мировых режиссеров XX века.

По словам Андрея Тарковского-младшего, возглавляющего Международный институт имени Андрея Тарковского, съемки уже закончились, сейчас он занимается монтажом картины. "Мы снимали везде, где он работал – Владимир, Суздаль, Москва, Мясное, Тучково, как раз на этом месте, где стоял дом из "Зеркала", в Швеции, в Италии, на всех местах съемки "Ностальгии", — рассказал он.

В картине будут использованы аудиозаписи голоса Тарковского. "Это будет его история. Фильм основан именно на его голосе. Это будет рассказ Тарковского о самом себе, без комментариев. Все так много говорят о Тарковском, столько книг вышло. Но это будет то, что говорил он", — пояснил Андрей. Он уже приступил к монтажу фильма, который должен выйти весной. "Продюсеры решат, на каком фестивале его покажут. Конечно, в России и Италии мы его покажем", — добавил Тарковский-младший, который живет во Флоренции.

По словам сына режиссера, для него крайне важно, чтобы в этом фильме не было других мнений, кроме рассказа самого Тарковского. "Конечно, хорошо, что его творчество изучается, но иногда возникают легенды, мифы, какие-то истории, которые иногда правдивы, а иногда не имеют никакого отношения к реальности. Я хочу, чтобы слышали именно его. Поэтому я пытаюсь всегда публиковать его тексты, его книги", — добавил Андрей.

Он также рассказал, что сейчас занимается восстановлением лекций о кино Тарковского. Тарковский читал два курса лекций на высших режиссерских курсах в 1977 и 1984 годах. Кроме того, проводил презентации фильмов, встречи с публикой, выступал на конференциях. Записи вела кинокритик Марианна Чугунова. "Это очень интересный материал. В общей сложности порядка 50-60 часов лекций, плюс конференции, лекции, которые он читал в Берлине, Лондоне, в Италии, в Швеции — всего около 600 часов материала. Мы хотим опубликовать три книги – лекции, конференции и встречи с публикой", — рассказал Тарковский-младший. Эти книги опубликует издательство Тарковского-младшего в Италии, которое уже выпустило дневники режиссера и книгу "Запечатленное время".

Кроме того, в киношколе в Сан-Себастьяне (Испания) проходит восстановление аудиозаписей этих лекций.

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