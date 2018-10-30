МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Фонд кино временно приостановил финансовую деятельность из-за отсутствия руководящего органа: Минкультуры еще не подписало приказ о назначении нового исполнительного директора, рассказал РИА Новости председатель попечительского совета Фонда кино, советник президента РФ Владимир Толстой.
Он отметил, что "можно было дать доработать прежнему директору Антону Малышеву до того момента, когда будет принято решение о назначении нового исполнительного директора". По его словам, на пост исполнительного директора была предложена кандидатура директора Государственного центрального музея кино Ларисы Солоницыной, но бумаги о ее назначении еще не подписаны.
В письме о временной приостановке финансовой деятельности, в частности, говорится, что в связи с отсутствием руководящего органа и исполнительного директора проведение "конкурсного отбора на оказание финансовой поддержки организациям кинематографии, осуществляющим прокат национальных фильмов в IV квартале 2018 года и I квартале 2019 года, не представляется возможным".