МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Фонд кино временно приостановил финансовую деятельность из-за отсутствия руководящего органа: Минкультуры еще не подписало приказ о назначении нового исполнительного директора, рассказал РИА Новости председатель попечительского совета Фонда кино, советник президента РФ Владимир Толстой.

"Письмо о временной приостановке финансовой деятельности Фонда кино отправлено в Минкультуры РФ, в аппарат президента. В фонде сменилось руководство. Новый исполнительный директор Минкультуры еще не назначен… Когда нет руководящего органа, происходит стагнация", — рассказал Толстой.

Он отметил, что "можно было дать доработать прежнему директору Антону Малышеву до того момента, когда будет принято решение о назначении нового исполнительного директора". По его словам, на пост исполнительного директора была предложена кандидатура директора Государственного центрального музея кино Ларисы Солоницыной, но бумаги о ее назначении еще не подписаны.

В письме о временной приостановке финансовой деятельности, в частности, говорится, что в связи с отсутствием руководящего органа и исполнительного директора проведение "конкурсного отбора на оказание финансовой поддержки организациям кинематографии, осуществляющим прокат национальных фильмов в IV квартале 2018 года и I квартале 2019 года, не представляется возможным".