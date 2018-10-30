Прощание с композитором Бородиным пройдет в среду в Домодедово

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Коллеги и близкие простятся с композитором Владимиром Бородиным, который погиб в ДТП, в среду, его похоронят на Востряковском кладбище в Домодедово, сообщил РИА Новости его друг Николай Бирюков.

Ранее Бирюков сообщил РИА Новости, что композитор Владимир Бородин погиб в ДТП в ночь на понедельник, ему было 52 года.

"Прощание с Владимиром Бородиным состоится в среду в Домодедово, его похоронят на Востряковском кладбище", — сказал Бирюков. Как уточнила дочь погибшего Мария Бородина, речь идет о Востряковском кладбище, расположенном в Домодедово.

Бородин работал со звездами российской эстрады, он написал песни для таких исполнителей, как Кристина Орбакайте, Григорий Лепс, Лев Лещенко, Алексей Глызин. Его авторству принадлежат композиции "Поздний вечер в Сорренто", "Сто дней до приказа" и многие другие.