Песков посоветовал посмотреть фильм "Крымский мост. Сделано с любовью!"

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, побывавший на премьере фильма "Крымский мост. Сделано с любовью!", посоветовал всем обязательно посмотреть эту кинокартину, в которой есть юмор и хорошая игра актеров.

Премьера фильма режиссера Тиграна Кеосаяна по сценарию Маргариты Симоньян состоялась накануне в концертном зале "Зарядье".

"Он очень клевый. Краски, юмор, ребята играют здорово, красивые люди, солнце, море, мечта. Поэтому давайте, всем надо идти и смотреть обязательно", — сказал Песков в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее в интервью телеканалу " Дождь" Песков отметил, что решил посмотреть фильм, так как режиссер Кеосаян его хороший друг. "У нас давно не было таких воодушевляющих и успешных строек. Поэтому, как он это положил на язык кинематографа, — должно быть интересно. Потом, поскольку это Кеосаян, должно быть смешно, если не будет смешно, я на него обижусь", — сказал он.

Песков не исключил, что президент также знает про выход этого фильма. "Я не знаю, наверно. Реклама то идет, он же смотрит телевизор", — отметил он.

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