Вынос гроба с телом актера Николая Караченцова после церемонии прощания в театре Ленком

Вынос гроба с телом актера Николая Караченцова после церемонии прощания в театре Ленком

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Народного артиста России Николая Караченцова похоронили на Троекуровском кладбище.

Актер умер 26 октября от остановки сердца за день до своего 74-летия.

Сегодня в родном театре Караченцова "Ленкоме" состоялись прощание с артистом и панихида. В течение пяти часов люди шли нескончаемым потоком, соболезнования принимали вдова Людмила Поргина и сын Андрей Караченцов.

Проститься с коллегой пришли актеры Дмитрий Певцов, Андрей Смирнов, Александр Ширвиндт, Евгений Герасимов, композитор Алексей Рыбников, актриса Клара Новикова, писатель Аркадий Инин, а также худрук "Ленкома" Марк Захаров и директор театра Марк Варшавер.

После этого патриарх Кирилл совершил отпевание Караченцова в храме Воскресения Словущего. На поминальном богослужении присутствовали родные и близкие актера, друзья, почитатели его таланта, прихожане храма, который он посещал.

Караченцов родился 27 октября 1944 года. В 1967-м он с отличием окончил Школу-студию МХАТ и в числе десяти лучших выпускников был направлен по распределению в Московский театр имени Ленинского комсомола (с 1991 года — "Ленком"), с которым связана вся дальнейшая судьба актера. Караченцов сыграл около ста ролей в таких фильмах, как "Старший сын", "Собака на сене", "Белые росы", "Благочестивая Марта", "Трест, который лопнул", и многих других.