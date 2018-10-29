Фестиваль культуры и традиций регионов РФ пройдет в Москве 3-5 ноября

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Фестиваль "День народного единства", посвященный культуре и традициям регионов и народов России, пройдет в Москве с 3 по 5 ноября, сообщили РИА Новости в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны" в понедельник.

"С 3 по 5 ноября в центре и округах Москвы пройдет фестиваль "День народного единства", посвященный культуре и традициям регионов и народов России. На площадках фестивалей "Московские сезоны" на площади Революции, Манежной и Тверской площадях, на ВДНХ, на Ореховом бульваре и бульваре Дмитрия Донского, а также на улицах Профсоюзная, Городецкая и Новый Арбат гостей ждет все самое интересное и вкусное со всей страны", — говорится в сообщении.

Так, на фестивале можно будет приобрести лучшие продукты и сувениры российских регионов, попробовать бурятские буузы, татарский кыстыбый, элеш, эчпочмак, кавказские кебабы, жаркое и сельдь по-кубански, башкирский плов, осетинские пироги, саратовский рыбный суп с расстегаем и многое другое.

Кроме того, в рамках фестиваля пройдут мастер-классы, на которых можно научиться готовить национальные блюда различных регионов России, а также освоить разнообразные ремесла: на площади Революции можно будет научиться плести кружево, изучить технологии ручного ткачества, освоить основы городецкой и хохломской росписи, а на Тверской площади – принять участие в мастер-классах по вышивке и созданию этнических украшений и поучиться играть на народных музыкальных инструментах. Также все три фестивальных дня на площадках будут идти концерты и представления.

"Всего на фестивале запланировано более 50 кулинарных и более 300 ремесленных мастер-классов. Все три фестивальных дня площадки будут работать с 12.00 до 19.00, участие во всех развлечениях фестиваля – бесплатно для всех желающих", — отметили в оргкомитете.

Фестиваль "День народного единства" организован в рамках цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны" и проводится во второй раз. В 2017 году на мероприятиях этого фестиваля побывали порядка полутора миллионов посетителей. РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством мероприятия.