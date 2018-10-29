Караченцов навсегда останется в сердцах поклонников, заявил Газманов

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Актер Николай Караченцов навсегда останется в сердцах близких, коллег и поклонников, сказал на гражданской панихиде в понедельник певец Олег Газманов.

Прощание с легендарным актером Николаем Караченцовым, который ушел из жизни в пятницу, проходит в театре "Ленком". У гроба собралась вся его семья, соболезнования принимают вдова артиста Людмила Поргина и его сын. Очередь из поклонников, желающих проститься с артистом, не иссякает с самого утра.

"Сегодня мы провожаем такого человека. Хочу вспомнить эпизод: у меня был концерт в "Олимпийском", я попросил его прочитать стихи… Он сделал это так красиво, так прочитал, что зал затаил дыхание. Он всегда останется в нашей памяти. Трудно сказать "прощай", но он останется у нас в душе. В моем сердце он навсегда", — сказал Газманов.

Режиссер Глеб Панфилов назвал Караченцова великим другом и актером. "Он ушел, чтобы остаться с нами до тех пор, пока мы существуем, живем, дышим. Он с нами", — сказал режиссер.

Проститься с коллегой также пришли актеры Дмитрий Певцов, Андрей Смирнов, Александр Ширвиндт, Евгений Герасимов, композитор Алексей Рыбников, актриса Клара Новикова, писатель Аркадий Инин, а также худрук "Ленкома" Марк Захаров и директор театра Марк Варшавер, его актеры. Позднее артиста похоронят на Троекуровском кладбище.