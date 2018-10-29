На культурном форуме в Петербурге подпишут более 30 соглашений

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Более 30 соглашений о сотрудничестве между российскими и зарубежными компаниями и учреждениями будет подписано на деловой площадке VII Санкт-Петербургского международного культурного форума, сообщили в пресс-службе форума.

Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдет в северной столице с 15 по 17 ноября. Участников форума ожидает насыщенная фестивальная и деловая программа. Форум ежегодно собирает экспертов в области культуры со всего мира: звезд театра, оперы и балета, режиссеров и музыкантов, общественных деятелей, представителей власти и бизнеса, академического сообщества. Организаторами выступают правительство РФ, министерство культуры РФ, правительство Санкт-Петербурга.

"Традиционно деловая площадка форума в Российском этнографическом музее станет центром притяжения ведущих специалистов в области культуры, представителей государственной власти, бизнесменов, а также глав международных и национальных специализированных организаций, объединений и союзов. В этом году будет оформлено более 30 документов о совместной деятельности российских и зарубежных театров, музеев, библиотек, учебных заведений", — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что среди подписантов ожидаются представители 15 зарубежных стран.

"Четырехстороннее соглашение о сотрудничестве будет заключено между Российской государственной библиотекой, Всероссийской государственной библиотекой иностранной литературы имени М.И. Рудомино, Саксонской земельной библиотекой – Государственной университетской библиотекой в Дрездене и Государственной библиотекой в Берлине – Прусское культурное наследие", — добавляется в сообщении.

Кроме того, внимание общественности привлекает соглашение о копродукции между киностудией "Союзмультфильм" и французской Cyber Group Studios. Также планируется подписание соглашений о сотрудничестве Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения с французским Университетом Париж-1 Пантеон Сорбонна, Хайнаньского педагогического университета и Международной кинотелевизионной компанией "Фэнье Глобал", а также финского Университета прикладных наук Иоэнсуу. Также на деловой площадке будут заключены договоры между ФКП "Росгосцирк" и Японской цирковой академией, цирком "Циркус Трапиз" (Дания), китайской Акробатической ассоциацией города Учао, а также с Донецким государственным цирком "Космос" и Гомельским государственным цирком.

"В рамках площадки запланирована серия подписаний соглашений о сотрудничестве между международным культурным проектом "Русские сезоны" и культурными учреждениями Германии. Напомним, торжественная церемония открытия сезонов состоится 7 января в Берлине", — добавляется в сообщении.

По словам куратора деловой площадки форума Кристины Трубиновой, Санкт-Петербург "вновь даст старт множеству долгосрочных партнерств и положит фундамент реализации совместных региональных и международных инициатив".

РИА Новости выступает генеральным информационным партнером VII Санкт-Петербургского международного культурного форума. РИА Новости — флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня". Ria.ru читают свыше 4 миллионов пользователей ежедневно, что выводит его в лидеры новостных порталов рунета.