Умер польский художник Эдвард Двурник

ВАРШАВА, 28 окт – РИА Новости. Известный польский художник Эдвард Двурник скончался в воскресенье в Варшаве, сообщила его дочь Пола Двурник.

По ее словам, один из самых узнаваемых современных польских художников умер утром в воскресенье в возрасте 75 лет.

Двурник родился 19 апреля 1943 года под Варшавой. В 1963-1970 годы он учился в Академии изящных искусств Варшавы на факультете живописи, а также на факультете скульптуры.

Он был лауреатом многочисленных наград, оставил после себя около 3,5 тысячи картин и 10 тысяч рисунков, занимался графикой, мультипликацией.

О творчестве Двурника снято несколько документальных фильмов.