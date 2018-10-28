В театре Виктюка пройдет презентация книги "Небо" и спектакль-сюрприз

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. В день рождения Романа Виктюка 28 октября в его театре состоится двойной праздник: презентация его книги "Небо" и спектакль-сюрприз, подготовленный его артистами, сообщили в пресс-службе театра.

Двухтомник "Небо", выпуск которого приурочен ко дню рождения Романа Виктюка, — плод многолетней работы и сотворчества режиссера и заведующей литературной части театра Татьяны Печегиной. Материалы для книги собирались с 1999 года. Виктюк делится своими воспоминаниями, мыслями о театре и жизни, открывает тайны творчества. Печегина рассказывает историю Театра Романа Виктюка.

На презентации в театре авторы расскажут, как создавалась книга, а зрители смогут задать вопросы Виктюку и его артистам. После этого всех ждет сюрприз: в это день будет дан спектакль, где режиссером будет не Виктюк, а его артисты во главе с Дмитрием Бозиным, выросшие и актерски, и человечески под крылом мастера.

На один вечер на сцене театра возродятся самые знаковые моменты легендарных и давно сошедших с подмостков спектаклей Романа Виктюка: "Заводной апельсин", "Пробуждение весны", "Философия в будуаре", "Мою жену зовут Морис" и "Непостижимая женщина, живущая в нас". Сценическая жизнь некоторых из этих постановок была совсем краткой, многие зрители лишь слышали о них из уст тех счастливчиков, кому удалось увидеть это вживую.

На день рождения Виктюка приглашены такие артисты, как Валентина Талызина, Татьяна Догилева, Ирина Мирошниченко, Сергей Филин, Александр Филиппенко и другие.