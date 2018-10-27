В Новосибирске пройдет премьера оперы Россини "Севильский цирюльник"

МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Премьера оперного шедевра Джоаккино Россини "Севильский цирюльник" состоится на большой сцене Новосибирского театра оперы и балета (НОВАТ) 27 октября, сообщили в пресс-службе театра.

"Севильский цирюльник" Россини — одна из самых популярных и репертуарных опер мирового театра, которая не теряет свежести на протяжении двух столетий. В Новосибирском театре эта опера появилась в первом же сезоне. Спектакль был поставлен в 1946 году, а сейчас "Севильский цирюльник" возвращается на эту сцену в шестой раз в постановке Дмитрия Белянушкина.

Режиссер нашел в этом мировом оперном шедевре мысль, актуальную и сегодня. "Героям "Севильского цирюльника" Фигаро необходим – он связывает судьбы, соединяет людей. В наше время, когда общение происходит в виртуальной реальности, посредством гаджетов, такой виртуальный посредник был бы очень полезен", — сказал Белянушкин накануне премьеры.

Историю оперы в спектакле, по словам режиссера, приблизили к современности, перенесли в начало ХХ века, в эпоху технологического бума. "Именно тогда проникли в повседневность, и в том числе в медицину, разнообразные аппараты. Наш Фигаро работает в лечебнице доктора Бартоло, оснащенной по последнему слову техники, но главное целительное средство в ней — любовь, а создатель — остроумный, изобретательный и неподражаемый Фигаро", — рассказал Белянушкин.

По словам музыкального руководителя постановки – главного дирижера НОВАТа Дмитрия Юровского, целью создателей спектакля было сделать такого Россини, которого не стыдно показать и в Италии. "Мы стараемся, чтобы в нашем спектакле присутствовал подлинный итальянский стиль и язык. Это непростая задача, но у нас есть козырь – специально для постановки этого спектакля к нам приехал из Рима знаменитый пианист, клавесинист, концертмейстер и дирижер Анджело Микеле Эррико.

Юровский считает, что "Севильский цирюльник" звучит сегодня актуально, как ни одна другая опера Россини, однако при исполнении такого известного произведения самое страшное, по его мнению, что может случиться – в него может закрасться рутина. "Мы постараемся этого избежать и сохранить в нашей постановке истинно европейский дух", — подчеркнул Юровский.

Вместе с режиссером и дирижером над спектаклем работали: сценограф Александр Арефьев, художник по костюмам Мария Чернышева, ассистент музыкального руководителя клавесинист, коуч и концертмейстер Анджело Микеле Эррико.

В постановке заняты солисты оперы, хор и симфонический оркестр НОВАТа.