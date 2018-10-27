Театр им. Пушкина представит премьеру спектакля "Гедда Габлер"

МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Знаменитую пьесу Генрика Ибсена "Гедда Габлер" в постановке молодого режиссера Анатолия Шульева представит 27 октября московский театр им. Пушкина, сообщили в пресс-службе театра.

Для блистательной и неприступной генеральской дочки Гедды Габлер настало время перемен: отец умер, а деньги и юность на исходе. Нужно набраться мужества и строить новую жизнь. Гедда выходит замуж, ждет ребенка. И, кажется, начинает привыкать к роли матери, жены и хозяйки. Но неожиданно в город возвращается бывший возлюбленный Гедды, и ее тревоги и ущемленные амбиции вспыхивают с новой силой. Теперь в попытке найти свое счастье или хотя бы сохранить верность своим идеалам Гедда рискует уничтожить не только всех вокруг, но и себя.

В заглавной роли в спектакле "Гедда Габлер" выступит ведущая актриса театра Александра Урсуляк.

"Сыграть Гедду Габлер – звучит как вызов, — сказала Урсуляк накануне премьеры. — Всегда интереснее рассказывать историю. В данном случае это короткий промежуток в жизни женщины, трагически оканчивающийся гибелью. Отчаянные попытки жить, череда безумных поступков. С интересом копаемся в характерах героев пьесы. Роли все как на подбор, и компания моих коллег блестящая. Вместе с молодым и талантливым режиссером Анатолием Шульевым мы пытаемся разгадать тайну этой знаменитой пьесы Ибсена".

По мнению режиссера, эта пьеса Ибсена не случайно востребована до сих пор, драматург помимо проблем своего времени нашел очень важную общечеловеческую болевую точку. "Мы все цепляемся за жизнь, но смысл ее как-то постоянно ускользает. А без этого смысла, какой-то счастливой иллюзии, пусто и одиноко. Кто-то находит радость в детях, в работе, в любви, в деньгах, а для Гедды после смерти отца жизнь – это ежедневный разрывающий изнутри конфликт. Ее выбросило на холод из отцовской теплицы, и она оказалась совершенно не готова к новой неидеальной реальности", — сказал Шульев перед премьерой.

Вместе с режиссером над постановкой работал художник Мариус Яцовскис. В спектакле заняты: Алексей Воропанов, Александра Урсуляк, Наталья Николаева, Анна Бегунова, Борис Дьяченко, Александр Матросов.

Премьерные показы пройдут 27 и 28 октября на основной сцене театра им. Пушкина.