МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Наступающие выходные москвичи и гости столицы могут провести на выставке концептуального художника Виктора Пивоварова в Мультимедиа Арт музее или ознакомиться с творчеством бельгийца Марселя Бротарса в "Гараже", посетить премьеру спектакля "Любовь и смерть Зинаиды Райх" в музее-квартире Мейерхольда или постановку "Гедда Габлер" в театре имени Пушкина, а также посетить концерты "Би-2" и нидерландской певицы Kovacs.

Выставки

В Мультимедиа Арт музее открылась выставка художника Виктора Пивоварова, одного из основателей "московского романтического концептуализма". Гости экспозиции увидят его новый цикл "Москва, Москва!"(2017), знаменитый альбом "Действующие лица" (1996) и малоизвестные альбомы "Если" (1995) и "Флоренция" (2005–2010). Сопровождает выставку звуковая инсталляция из сохранившихся аудиозаписей выступлений философов, ученых, писателей, поэтов, в том числе Мераба Мамардашвили, Александра Пятигорского, Юрия Лотмана, Сергея Аверинцева, Юрия Мамлеева и Генриха Сапгира. "Виктор Пивоваров, как и другие деятели московского концептуализма, удивительно соединяет в своем творчестве изобразительную и словесную ткань. Пронзительное сплетение фантастического и реалистического порождает новое метафизическое измерение в работах Пивоварова", — говорится в сообщении пресс-службы.

Выставку известного бельгийского художника Марселя Бротарса можно увидеть в Музее современного искусства "Гараж". Журналист и поэт Бротарс обратился к визуальному искусству в возрасте 40 лет. Он старался в своем творчестве найти новые "переходные области" между образом и текстом, искусством и его институтами, объектом и пространством. Ретроспектива "Марсель Бротарс. Поэзия и образы" объединила более 80 работ, среди которых произведения "Музей современного искусства, отдел орлов", воображаемой институции, прославившей его, и "Декор". Гости экспозиции проследят, как развивались поэтические и художественные практики художника, и попробуют самостоятельно переосмыслить природу существования и механизм функционирования музея.

"Бротарс ставил под вопрос жесткие и, казалось бы, незыблемые вещи — такие, как подпись художника, авторство, традиционные выставочные форматы, художественные движения и механизмы. Поэт и художник, он искал "искусство отвлечения в надежде на новый алфавит" и оставил после себя богатое наследие — загадочные работы, исполненные противоречий и парадоксального юмора", — отметили в музее.

Театр

В субботу состоится премьера постановки РАМТа под названием "Любовь и смерть Зинаиды Райх" — о знаменитой актрисе и жене Всеволода Мейерхольда. Спектакль покажут в музее-квартире режиссера. Автором пьесы выступил Валерий Семеновский, режиссером постановки стал Александр Пономарев, художником — Станислав Бенедиктов. Зинаида Райх была одной из самых ярких и противоречивых красавиц своего времени. Первый ее муж Сергей Есенин посвятил ей знаменитое "Письмо к женщине", а второй — Мейерхольд — создал из нее настоящую актрису, царицу столичной сцены. Зинаида Райх, подобно многим незаурядным личностям, оставила о себе неоднозначную память. У нее было много друзей, поклонников, но и немало врагов. В спектакле прозвучат высказывания тех и других. В спектакле заняты Мария Турова, Алексей Бобров, Алексей Мясников, Наталья Чернявская, Ольга Гришова, Дарья Семенова и Андрей Сипин.

В воскресенье на сцене театра имени Пушкина покажут постановку по знаменитой пьесе Генрика Ибсена "Гедда Габлер" о судьбе блистательной дочери генерала, оставшейся после смерти отца в отчаянном положении. Гедда начинает строить новую жизнь — выходит замуж, планирует родить ребенка, но временное спокойствие прерывает возвращение в город ее бывшего возлюбленного. Режиссером постановки выступает Анатолий Шульев, главную роль исполнит Александра Урсуляк.

Концерты

В субботу на сцене спорткомплекса "Олимпийский" состоится концерт рок-группы "Би-2", которая прошлой осенью выпустила новую пластинку "Горизонт событий". Гостей вечера ожидает грандиозное шоу с новой сценографией, видеорядом и спецэффектами. Специальными гостями вечера станет группа Midnight Faces из США.

В воскресенье поклонников певицы из Нидерландов Kovacs ожидает первый концерт артистки в Москве. Она приобрела популярность в 2014 году после выхода первого сингла My Love. На площадке "Известия Холл" певица представит второй студийный альбом Cheap Smell.

"Выступление на сцене для Шерон Ковакс – это не просто шоу, каждый раз она обнажает перед зрителем свою душу. Ее мрачный, таинственный голос часто ассоциируется с именами легенд – Билли Холидей, Нина Симон, Эми Уайнхаус и Дженис Джоплин. Благодаря им, она научилась видеть прекрасное в трагичном и делиться этим с миром", — рассказали в пресс-службе концертного агентства Matreshka Concerts.