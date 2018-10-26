Николая Караченцова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве

Цветы и свеча у портрета актера Николая Караченцова в фойе служебного входа театра Ленком

Цветы и свеча у портрета актера Николая Караченцова в фойе служебного входа театра Ленком

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Народного артиста РСФСР Николая Караченцова, скончавшегося в Москве в пятницу, похоронят на Троекуровском кладбище, сообщили РИА Новости в ГБУ "Ритуал".

Караченцов скончался в Москве в пятницу утром от остановки сердца. Прощание с актером пройдет в театре "Ленком", где он служил много лет.

"Похоронят его на Троекуровском кладбище. Дата и время уточняются, но, скорее всего, это будет 29 октября", — сказал собеседник агентства.

Как сообщается на сайте "Ленкома", прощание с Николаем Караченцовым состоится в театре 29 октября с 9 до 13 часов, гражданская панихида — с 12 до 13 часов.

"Стало известно, что Николай Петрович будет похоронен на Троекуровском кладбище, и как сказала вдова Караченцова, он там найдет свое упокоение среди своих коллег-актеров", — сказал РИА Новости директор театра Марк Варшавер.