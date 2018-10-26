Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Караченцова

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста России Николая Караченцова, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.

Караченцов скончался в Москве в пятницу утром от остановки сердца, ему было 73 года. Прощание пройдет 29 октября в театре "Ленком".

"Ушёл из жизни Николай Петрович Караченцов – артист, любимый миллионами зрителей всех поколений и самых разных стран. Это огромная, невосполнимая потеря для родных и близких, для "Ленкома", для российской культуры", — говорится в телеграмме.

По словам российского премьера, Караченцову были подвластны все жанры театрального и киноискусства, а его героям всегда были тесны формальные рамки любой роли, это личности, а не просто "образы".

"Они – полнокровные и яркие, отважные, азартные, отчаянно любящие жизнь. Каждый из героев Караченцова неповторим и бесконечно обаятелен. Удивительный голос был узнаваем с первого слова, с первой ноты. К Николаю Караченцову неприменимо слово "был". Он навсегда останется в фильмах, телеспектаклях, песнях. И в нашей памяти", — добавляется в телеграмме.

Актер театра и кино, народный артист РСФСР Николай Петрович Караченцов родился 27 октября 1944 года. В 1967 году Караченцов с отличием окончил Школу-студию МХАТ. В числе десяти лучших выпускников был направлен по распределению в Московский театр имени Ленинского комсомола (с 1991 года — "Ленком"). С тех пор с этим театром была связана вся дальнейшая судьба актера.