Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Караченцова

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста России Николая Караченцова, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
"Ушёл из жизни Николай Петрович Караченцов – артист, любимый миллионами зрителей всех поколений и самых разных стран. Это огромная, невосполнимая потеря для родных и близких, для "Ленкома", для российской культуры", — говорится в телеграмме.
По словам российского премьера, Караченцову были подвластны все жанры театрального и киноискусства, а его героям всегда были тесны формальные рамки любой роли, это личности, а не просто "образы".
Актер театра и кино, народный артист РСФСР Николай Петрович Караченцов родился 27 октября 1944 года. В 1967 году Караченцов с отличием окончил Школу-студию МХАТ. В числе десяти лучших выпускников был направлен по распределению в Московский театр имени Ленинского комсомола (с 1991 года — "Ленком"). С тех пор с этим театром была связана вся дальнейшая судьба актера.