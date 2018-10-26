Нижегородский губернатор выразил соболезнования семье Караченцова

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 окт — РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил в адрес Людмилы Поргиной свои соболезнования в связи с кончиной актера Николая Караченцова, сообщает пресс-служба правительства региона.

Караченцов скончался в Москве в пятницу утром от остановки сердца.

Актер неоднократно бывал в Нижегородской области. В 1987 году он снимался в городе Горьком (ныне – Нижний Новгород) в фильме "Мисс миллионерша". В 2007 году Караченцов приезжал в Нижний Новгород в качестве председателя жюри фестиваля "Поют актеры драматических театров". В 2012 году уже тяжело больной актер посетил Дивеевский монастырь на территории Нижегородской области.

"От имени правительства Нижегородской области, от себя лично, от всех нижегородцев выражаю глубокие соболезнования в связи с кончиной Николая Петровича. Тяжело терять близких. Вдвойне тяжело, когда уходят легенды. Это огромная потеря для нашего общества, для всей российской культуры. Жизнь Николая Петровича – путь бесконечно талантливого человека, преданного своему делу, отдававшего зрителям все силы и энергию на сцене и в кино. Искренне сочувствую вашему горю и разделяю скорбь всех, кто восхищался истинно народным артистом и настоящим патриотом Николаем Петровичем Караченцовым", — говорится в телеграмме от имени губернатора Нижегородской области.

Актер театра и кино, народный артист РСФСР Николай Петрович Караченцов родился 27 октября 1944 года. В 1967 году Караченцов с отличием окончил Школу-студию МХАТ (руководитель курса — профессор Виктор Монюков). В числе десяти лучших выпускников был направлен по распределению в Московский театр имени Ленинского комсомола (с 1991 года — "Ленком"). С тех пор с этим театром была связана вся дальнейшая судьба актера.