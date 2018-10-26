Караченцов был по-настоящему народным артистом, заявил Мединский

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский выразил соболезнования в связи с кончиной актёра Николая Караченцова, он назвал его по-настоящему народным артистом, чьи работы в кино и театре стали эталоном исполнительского искусства.

Актер Николай Караченцов скончался в Москве в пятницу утром от остановки сердца, сообщил РИА Новости сын артиста. Прощание с ним пройдет в "Ленкоме".

"Уход из жизни Николая Караченцова – это большая трагедия для его поклонников, друзей, коллег, невосполнимая утрата для всей отечественной культуры. Николай Петрович был сильным, волевым человеком, по-настоящему народным артистом. Его работы в кино и на сцене "Ленкома" стали эталоном превосходной актёрской игры, вдохновенной, искренней, правдивой", — говорится в телеграмме от имени министра.

Мединский отметил, что артист достойно преодолевал все испытания, выпавшие на его долю, проявлял стойкость характера и мужественно сражался с недугами.

"В этой борьбе его поддерживали близкие, родные люди и вся наша страна. Память об улыбчивом, обаятельном и невероятно талантливом Николае Петровиче Караченцове навсегда останется в миллионах сердец", — заключил министр.

Актер театра и кино, народный артист РСФСР Николай Петрович Караченцов родился 27 октября 1944 года. В 1967 году Караченцов с отличием окончил Школу-студию МХАТ. В числе десяти лучших выпускников был направлен по распределению в Московский театр имени Ленинского комсомола (с 1991 года — "Ленком"). С тех пор с этим театром была связана вся дальнейшая судьба актера.