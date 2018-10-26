Караченцов был воплощением энергии на экране и на сцене, заявил Медведчук

КИЕВ, 26 окт – РИА Новости. Николай Караченцов был воплощением энергии на экране и на сцене, память о нем будет жить в сердцах почитателей его таланта, считает лидер движения "Украинский выбор — Право народа" Виктор Медведчук.

Караченцов скончался в Москве в пятницу утром на 74-м году от остановки сердца. Прощание пройдет в театре "Ленком", где актер служил много лет.

"Ушел из жизни актер, которого знают и любят большинство из нас, который всегда казался воплощением энергии на экране и на сцене, который заставлял нас не только плакать и смеяться, негодовать и сочувствовать, но и думать. Николай Караченцов… Приношу глубокие соболезнования родным, близким, друзьям актера. Уверен, память о Николае Петровиче долгие годы будет жить в сердцах верных почитателей его таланта", — написал Медведчук в Facebook.

По его словам, персонажи Караченцова в кино стали классикой не только советского, но и мирового кинематографа.

"Роли Караченцова в фильмах "Собака на сене", "Благочестивая Марта", "Приключения Электроника", "Белые росы", "Батальоны просят огня", "Человек с бульвара Капуцинов" помнят, знают и любят миллионы людей по всему миру. Ведь истинному таланту неведомы границы — ни в пространстве, ни во времени. Николая Караченцова любят и будут любить те, кто рос на его фильмах, кто учился на них преданности, верности, любви и доброте", — написал Медведчук.

Актер театра и кино, народный артист РСФСР Николай Петрович Караченцов родился 27 октября 1944 года. В 1967 году Караченцов с отличием окончил Школу-студию МХАТ. В числе десяти лучших выпускников был направлен по распределению в Московский театр имени Ленинского комсомола (с 1991 года — "Ленком"). С тех пор с этим театром была связана вся дальнейшая судьба актера.