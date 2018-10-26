Караченцов был воплощением энергии на экране и на сцене, заявил Медведчук

14:1026.10.2018
(обновлено: 14:14 26.10.2018)
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КИЕВ, 26 окт – РИА Новости. Николай Караченцов был воплощением энергии на экране и на сцене, память о нем будет жить в сердцах почитателей его таланта, считает лидер движения "Украинский выбор — Право народа" Виктор Медведчук.
Караченцов скончался в Москве в пятницу утром на 74-м году от остановки сердца. Прощание пройдет в театре "Ленком", где актер служил много лет.
"Ушел из жизни актер, которого знают и любят большинство из нас, который всегда казался воплощением энергии на экране и на сцене, который заставлял нас не только плакать и смеяться, негодовать и сочувствовать, но и думать. Николай Караченцов… Приношу глубокие соболезнования родным, близким, друзьям актера. Уверен, память о Николае Петровиче долгие годы будет жить в сердцах верных почитателей его таланта", — написал Медведчук в Facebook.
Природа щедро одарила Николая Караченцова не только драматическим талантом, но и невероятным мужским обаянием.
Караченцов был всенародным кумиром.
Люди специально ехали в Москву, чтобы попасть на спектакли артиста в "Ленкоме".
С "Ленкомом" была связана вся жизнь актера. В этот театр он попал сразу по окончании Школы-студии МХАТ.
"У меня вся биография уложится в три строчки — родился, закончил школу, институт и пришел в "Ленком", — говорил Караченцов.
Актер Николай Караченцов с супругой Людмилой Поргиной и внуком Петей.
Всемирную славу артисту принесла роль графа Резанова в спектакле "Юнона и Авось".
Караченцову удалось создать образ графа благородного и смелого рыцаря, настоящего мужчины.
Успех спектакля был ошеломляющим.
Но актер не стал заложником романтического амплуа.
Караченцов был органичен и убедителен в трагедии и комедии. Он играл бунтаря Тиля, шекспировского Лаэрта, светлейшего князя Меншикова и обманщика Звонарева-Давидовича.
Зрители до сих пор с интересом пересматривают фильмы с участием актера.
Прощание с Николаем Караченцовым пройдет в Ленкоме 29 октября.
Московская городская дума готова увековечить память актера, если об этом попросят его близкие или театр, где он служил. Наиболее вероятным местом для этого может стать дом, где жил Николай Караченцов.
Николай Караченцов в театре "Ленком".
По его словам, персонажи Караченцова в кино стали классикой не только советского, но и мирового кинематографа.
"Роли Караченцова в фильмах "Собака на сене", "Благочестивая Марта", "Приключения Электроника", "Белые росы", "Батальоны просят огня", "Человек с бульвара Капуцинов" помнят, знают и любят миллионы людей по всему миру. Ведь истинному таланту неведомы границы — ни в пространстве, ни во времени. Николая Караченцова любят и будут любить те, кто рос на его фильмах, кто учился на них преданности, верности, любви и доброте", — написал Медведчук.
Актер театра и кино, народный артист РСФСР Николай Петрович Караченцов родился 27 октября 1944 года. В 1967 году Караченцов с отличием окончил Школу-студию МХАТ. В числе десяти лучших выпускников был направлен по распределению в Московский театр имени Ленинского комсомола (с 1991 года — "Ленком"). С тех пор с этим театром была связана вся дальнейшая судьба актера.
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Умер Николай Караченцов. Лучшие роли народного артиста