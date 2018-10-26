Ролей второго плана в фильмографии Караченцова нет, считают в Госдуме

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Ролей второго плана в фильмографии Николая Караченцова нет, даже эпизодические роли в его исполнении неподражаемы и незабываемы, считает глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.

Караченцов скончался в Москве в пятницу утром от остановки сердца. Прощание пройдет в театре "Ленком", где актер служил много лет.

"Фильмография Караченцова насчитывает сотню картин, и хотя он далеко не всегда играл главных героев, ролями второго плана его работы тоже назвать невозможно. Будь то шедевральная вершина драматического мастерства в "Старшем сыне", проникновенная нежность "Белых рос", гротеск "Собаки на сене" или почти "служебный" персонаж в "Приключениях Электроника", — Караченцов абсолютно везде неподражаем и незабываем", — сказала Ямпольская журналистам.

Она подчеркнула, что Караченцов сумел стать подлинно "синтетическим" актером — он играл, пел, выполнял акробатические трюки, танцевал, а в кино зачастую обходился без помощи каскадеров.

Ямпольская также отметила, что судьба Караченцова является история не только большого таланта, но также великого мужества и преодоления. Глава комитета напомнила, что даже на фоне бесконечного лечения и операций в 2014 году он появился в небольшом эпизоде в белорусском фильме "Белые росы. Возвращение".

"Николай Караченцов был народным артистом в глубинном смысле этого слова — не по рейтингам, а по любви. Потому что сам умел любить — страстно и самозабвенно — дело, которому посвятил жизнь, свою публику, каждого своего зрителя… Не работать — это было для Николая Петровича самым жестоким наказанием", — добавила Ямпольская.

Она также выразила соболезнования родным и близким артиста от имени комитет Государственной думы по культуре.

Актер театра и кино, народный артист РСФСР Николай Петрович Караченцов родился 27 октября 1944 года. В 1967 году Караченцов с отличием окончил Школу-студию МХАТ (руководитель курса — профессор Виктор Монюков). В числе десяти лучших выпускников был направлен по распределению в Московский театр имени Ленинского комсомола (с 1991 года — "Ленком"). С тех пор с этим театром была связана вся дальнейшая судьба актера.

В ночь на 28 февраля 2005 года на Мичуринском проспекте в Москве автомобиль, за рулем которого был Караченцов, попал в аварию. В результате актер получил серьезную черепно-мозговую травму, пролежал 26 дней в коме. С тех пор актер перенес несколько тяжелых операций и курсов реабилитации.