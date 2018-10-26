Караченцов обладал невероятной актерской магией, заявил Калягин

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Николай Караченцов обладал какой-то невероятной актерской магией, рассказал председатель Союза театральных деятелей (СТД) РФ Александр Калягин.

Караченцов скончался в Москве в пятницу утром от остановки сердца. Прощание пройдет в театре "Ленком", где актер служил много лет.

"Для меня это страшная весть и ужасная потеря не только потрясающего артиста, но близкого друга и товарища, актера, с которым я работал. Он обладал какой-то невероятной, потрясающе актерской магией, которая еще не расшифрована. И это не только голос, темперамент, талант — какие-то магические токи исходили от этого актера со сцены и с экрана", — сказал Калягин РИА Новости.

По его словам, вся жизнь Караченцова — человека и актера — была "каким-то бесстрашием во всем". "Очень горько сознавать, что его больше нет с нами. Я хочу выразить самое глубокое сочувствие его супруге и сыну, и всем близким, а также сочувствие театру "Ленком", звездой которого являлся Караченцов, и всем его партнерам", — сказал Калягин.