Смерть Бориса Темирканова - большая утрата, заявил Мацуев

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Смерть главного дирижера симфонического оркестра Кабардино-Балкарской государственной филармонии Бориса Темирканова — большая утрата для российской и кабардинской культуры, сказал РИА Новости известный пианист Денис Мацуев.

В пятницу стало известно, что Темирканов скончался на 82-м году жизни.

"Он был замечательным дирижером, прекрасным музыкальным руководителем оркестра в Нальчике. Это большая утрата для республики, потому что на нем держалась вся симфоническая, филармоническая жизнь этого города. Я знаю, что они очень близки со своим братом младшим — легендарным выдающимся Юрием Хатуевичем Темиркановым, который повлиял и на его творчество… Как российская, так и кабардинская культура понесла огромную утрату", — сказал Мацуев.

Борис Темирканов — старший брат художественного руководителя и главного дирижера академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской государственной филармонии. Он являлся главным дирижером симфонического оркестра Кабардино-Балкарской государственной филармонии, возглавлял министерство культуры республики, Союз композиторов КБР, был автором первых сочинений для кабардинской гармоники в сопровождении симфонического оркестра. Награжден орденом Дружбы народов.