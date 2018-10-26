Матвиенко отметила многогранный талант и безграничное обаяние Караченцова

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Актер Николай Караченцов, скончавшийся в пятницу в Москве, был настоящим мастером своего дела, обладавшим особой энергетикой, необыкновенным жизнелюбием, добротой и безграничным обаянием, отметила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"С огромной болью узнала об уходе из жизни всенародно любимого артиста Николая Петровича Караченцова. Настоящий мастер своего дела, он обладал особенной энергетикой, необыкновенным жизнелюбием, добротой, безграничным обаянием", — говорится в направленной Матвиенко телеграмме в адрес театра "Ленком", где служил Караченцов.

Спикер подчеркнула, что талант артиста был "поистине многогранным".

"Ему одинаково блестяще удавались как комедийные, так и драматические роли, а музыка была важной страницей его творчества", — отметила она.

По словам Матвиенко, за годы работы Караченцов подарил зрителям десятки ярких работ, создал "запоминающиеся и полюбившиеся всем образы — трогательные, добродушные, неизменно вызывающие симпатию".

"Память о нем будет жить в фильмах, спектаклях и песнях, в сердцах друзей, коллег, учеников и всех, кто знал и ценил этого прекрасного человека. Трудно поверить, что его больше нет с нами", — сказала спикер.

Она попросила передать искренние соболезнования родным и близким артиста.