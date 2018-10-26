Караченцов был открыт для людей, заявил Морозов

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Актер Николай Караченцов был открыт нараспашку, душа как рана, и в жизни, и на сцене, сказал РИА Новости сенатор Олег Морозов.

Караченцов скончался в Москве в пятницу утром от остановки сердца. Прощание пройдет в театре "Ленкоме", где он служил много лет.

"Мы познакомились в поезде, по дороге в Питер. Где-то за год до страшной аварии. Одно купе на двоих. Поболтали всю ночь. Он курил прямо в купе с молчаливого согласия проводницы", — рассказал Морозов.

Когда мало знакомые люди говорят 6 часов подряд — значит есть что сказать друг другу, добавил он.

"Про что говорили? Да про всё. Он был открыт нараспашку. Будто дружим с детства. И на сцене такой же. Душа как рана. Всегда обнажена. Всегда на грани возможного. Хриплая и ранимая. Настоящий русский актёр. И очень добрый человек. Потеря…", — сказал Морозов.

Актер театра и кино, народный артист России Николай Петрович Караченцов родился 27 октября 1944 года. В 1967 году Караченцов с отличием окончил Школу-студию МХАТ. В числе десяти лучших выпускников был направлен по распределению в Московский театр имени Ленинского комсомола (с 1991 года — "Ленком"). С тех пор с этим театром была связана вся дальнейшая судьба актера.