Караченцов ушел из жизни незаслуженно рано, заявила Проклова

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Николай Караченцов — один из самых замечательных актеров, ушел из жизни незаслуженно рано, сказала РИА Новости артистка театра и кино Елена Проклова.

Караченцов скончался в Москве в пятницу утром от остановки сердца. Прощание пройдет 29 октября в театре "Ленком", где он служил много лет.

"Ушел из жизни один из замечательных актеров моего поколения, мой добрый друг, замечательный партнер. Ушел незаслуженно рано. Трагически судьба распорядилась его жизнью. И хотя, вроде бы, многие ожидали того, что это должно произойти — это все равно больно, это все равно рано. Поэтому я выражаю соболезнования всем близким, родным и огромной армии его поклонников, его зрителей, скорблю вместе с ними", — сказала Проклова.

Актер театра и кино, народный артист России Николай Петрович Караченцов родился 27 октября 1944 года. В 1967 году Караченцов с отличием окончил Школу-студию МХАТ (руководитель курса — профессор Виктор Монюков). В числе десяти лучших выпускников был направлен по распределению в Московский театр имени Ленинского комсомола (с 1991 года – "Ленком"). С тех пор с этим театром была связана вся дальнейшая судьба актера.