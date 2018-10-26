"Союзмультфильм" покажет в Риме фильм "Гофманиада" и выставку "Ну, Погоди!"

Союзмультфильм покажет в Риме фильм Гофманиада и выставку Ну, Погоди!

Союзмультфильм покажет в Риме фильм Гофманиада и выставку Ну, Погоди!

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. "Союзмультфильм" представит итальянской публике достижения советской и современной российской анимации в рамках масштабного фестиваля "Русские сезоны ‒ 2018", сообщается на сайте киностудии.

В кинотеатре "Синема" на Вилле Боргезе в Риме 27 и 28 октября пройдут показы анимационных лент, развлекательно-образовательные программы для детей с участием героев мультфильмов и выставка об истории создания серии "Ну, Погоди!", посвященная предстоящему в 2019 году 50-летнему юбилею серии.

С 10 до 17 вечера в большом зале зрители смогут посмотреть мультфильмы киностудии разных лет, в том числе эпизоды "Ну, Погоди!". Кроме того, для посетителей будут работать мастер-классы по рисованию и фотозона с ростовыми куклами.

28 октября пройдет закрытый показ нового полнометражного кукольного фильма "Гофманиада", снятого по мотивам личных дневников и сказок классика немецкого романтизма Эрнста Гофмана, с персонажами по эскизам художника Михаила Шемякина. Гости увидят оригинальные куклы, задействованные в съемках, и встретятся с режиссером Станиславом Соколовым и творческой группой.