Умер американский певец и автор песен Тони Джо Уайт

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Американский певец и автор песен Тони Джо Уайт скончался в США в возрасте 75 лет, говорится в сообщении, опубликованном на странице музыканта в Facebook.

"С горечью мы сообщаем, что тони Джо Уайт скончался в возрасте 75 лет", — говорится в сообщении.

Как пишет газета Tennessean со ссылкой на родственников музыканта, он скончался в среду в своем доме в штате Теннесси.

"Он не был болен. У него случился сердечный приступ. Он не мучился от боли и не страдал", — сообщил сын Уайта Джоди.

Тони Джо Уайт издал свой первый альбом "Черное и белое" (Black and White) в 1968 году. Он являлся и автором двух хитов певицы Тины Тернер — Steamy Windows и Undercover Agent for the Blues.