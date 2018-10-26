РАМТ представит премьеры "Черная курица" и "Любовь и смерть Зинаиды Райх"

МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Премьера спектакля "Черная курица" по известной сказке Антония Погорельского состоится 26 октября на сцене Российского Молодежного театра (РАМТ), а спектакль "Любовь и смерть Зинаиды Райх" представят 27 октября в музее-квартире Всеволода Мейерхольда, сообщили в пресс-службе театра.

Антоний Погорельский сочинил сказку "Черная курица, или Подземные жители" для любимого племянника Алеши – будущего знаменитого писателя и поэта Алексея Константиновича Толстого. В свой волшебный сюжет он вложил несколько важных наказов: быть послушным, скромным и трудолюбивым, не задирать нос, не лгать и всегда держать свое слово, чего бы это не стоило.

Рассказать эту любимую и взрослыми, и детьми сказку языком театра взялась молодой талантливый режиссер Екатерина Половцева. Она создала спектакль, полный загадочных теней и фантастических существ, похожий на таинственный сон, а разгадывать сны – интереснейшее занятие. В ролях Виктор Панченко, Максим Керин, Алексей Блохин и Дарья Рощина.

На следующий день РАМТ приглашает зрителей на премьеру "Любовь и смерть Зинаиды Райх" — знаменитой актрисы и жены Мейерхольда. Премьера состоится в музее-квартире режиссера. Автор пьесы – Валерий Семеновский, режиссер Александр Пономарев, художник Станислав Бенедиктов.

Зинаида Райх была одной из самых ярких и противоречивых красавиц своего времени. Первый ее муж Сергей Есенин посвятил ей знаменитое "Письмо к женщине", а второй – Мейерхольд — создал из нее настоящую актрису, царицу столичной сцены. Зинаида Райх, подобно многим незаурядным личностям, оставила о себе неоднозначную память. У нее было много друзей, поклонников, но и немало врагов. В спектакле прозвучат высказывания тех и других.

В основе пьесы — воспоминания, дневники и письма современников. Документальности событиям добавят и интерьеры музея-квартиры Мейерхольда. В спектакле заняты Мария Турова, Алексей Бобров, Алексей Мясников, Наталья Чернявская, Ольга Гришова, Дарья Семенова и Андрей Сипин.