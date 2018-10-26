В Художественном театре имени Чехова в пятницу откроют памятник Табакову

Портрет народного артиста СССР, художественного руководителя МХТ им. Чехова и Табакерки Олега Табакова в холле МХТ им. А. П. Чехова. Архивное фото

Портрет народного артиста СССР, художественного руководителя МХТ им. Чехова и Табакерки Олега Табакова в холле МХТ им. А. П. Чехова. Архивное фото

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Памятник народному артисту СССР, бывшему худруку Московского художественного театра имени Чехова Олегу Табакову откроют в Портретном фойе театра в пятницу, сообщили в пресс-службе театра.

Памятник Табакову выполнен по проекту скульптора, академика Российской академии художеств, народного художника РФ Салавата Щербакова. В церемонии, которая пройдет в день 120-летия театра, примут участие министр культуры РФ Владимир Мединский и глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский, а также худрук МХТ имени Чехова Сергей Женовач и глава "Табакерки" Владимир Машков.

По окончании церемонии в Портретном фойе состоится традиционное в этот день ежегодное награждение памятными знаками "Чайка" (бронзовыми, серебряными и золотыми) артистов и сотрудников театра, отдавших десятилетия служению в нем. В числе награжденных будут Игорь Золотовицкий, Константин Хабенский, Михаил Пореченков, Дарья Мороз, Анатолий Белый и другие. Как всегда вручать памятные знаки будет художественный руководитель театра Сергей Женовач.

В 1901 году впервые жетоны "Чайка" были подарены Чеховым актерам, игравшим в его пьесах "Чайка" и "Дядя Ваня". В 1908 году к 10-летию МХТ был выпущен значок "Чайка" с тремя портретами – Станиславского, Немировича-Данченко и Морозова. Значок вручался всем, прослужившим в театре 10 лет. В 1923 году к 25-летию МХТ было принято решение о награждении почетным юбилейным знаком актеров, проработавших в театре 15 лет, и других сотрудников за 25-летнюю службу.

В 2001 году худрук театра Олег Табаков ввел деление значков на золотые, серебряные и бронзовые, тем самым обозначив количество лет работы в театре и важность вклада сотрудника в общее театральное дело.