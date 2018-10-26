Во Владивостоке обсудили подготовку к Всероссийскому театральному марафону

ВЛАДИВОСТОК, 26 окт — РИА Новости. Всероссийский марафон, приуроченный к Году театра в России, стартует во Владивостоке 18 января 2019 года, сообщил РИА Новости представитель администрации Приморья.

По его словам, речь об этом шла на рабочем совещании под руководством вице-губернатора Константина Межонова. Марафон стартует во Владивостоке в январе 2019 года и завершится в ноябре в Калининграде. Всего в мероприятии будут задействованы все регионы страны и более 100 театров.

"Марафон стартует во Владивостоке в январе 2019 года и завершится в ноябре в Калининграде. Всего в мероприятии будут задействованы все регионы страны и более 100 театров: от драматических до детских… В настоящее время в крае уже началась подготовка к предстоящему культурному году — создается оргкомитет "Года театра", который представляют лучшие деятели отрасли. Формируется список мероприятий, куда уже вошли "Театральные уроки" для школьников со всего края, лекции и мастер-классы от актеров, постановщиков и режиссеров", — сказал собеседник.

Президент России Владимир Путин объявил 2019 год Годом театра в России. Торжественная церемония открытия Года театра состоится 13 декабря в Ярославле. В этот день праздничные культурные мероприятия пройдут во всех театрах страны.