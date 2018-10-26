Мое первое впечатление, конечно, было из «Синей птицы», которую я посмотрела еще девочкой. Уже тогда, увидев спектакль, я поняла, что хочу быть актрисой в этом театре. Поразительно, но я здесь с 1965 года, то есть почти половину истории МХТ.

Когда я приходила, мне казалось, что он такой старинный и классический, нечто вечное как Кремль, Пушкинский музей или Дом Пашкова.