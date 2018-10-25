Санкт-Петербургский союз художников продолжит работу

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт — РИА Новости. Санкт-Петербургский союз художников продолжит свою работу, сообщает пресс-служба администрации губернатора северной столицы.

Ранее сообщалось, что Октябрьский районный суд Петербурга оставил без удовлетворения иск городского управления Минюста России о ликвидации общественной организации "Санкт-Петербургский союз художников". Ранее Минюст в ходе проверки выявил многочисленные нарушения в деятельности организации.

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов и министр юстиции РФ Александр Коновалов обсудили ситуацию, сложившуюся с Санкт-Петербургским союзом художников. Отмечается, что к врио губернатора неоднократно обращались деятели культуры с просьбой сохранить уникальное сообщество художников.

"В ходе беседы было принято решение, что Минюст не будет настаивать на ликвидации Санкт-Петербургского союза художников при условии оперативного устранения выявленных нарушений. Консультативную помощь одной из старейших творческих организаций сегодня оказывают сразу несколько подразделений администрации Санкт-Петербурга", — отмечается в сообщении.