В Воронеже облдума внесла поправки в закон для создания Дома анимации

ВОРОНЕЖ, 25 окт — РИА Новости. Депутаты Воронежской областной думы приняли законопроект, который будет способствовать созданию в ближайшие годы в столице региона Дома анимации, сообщает в четверг заксобрание.

"Масштабный центр по производству мультфильмов, совмещающий в себе производственные студии, школу анимации и музей мультипликационного искусства, может появиться в ближайшие годы в Воронеже благодаря решению, принятому в ходе 36-го заседания Воронежской областной думы", — говорится в сообщении.

На прошедшем в четверг заседании, которое провел спикер парламента Владимир Нетёсов, депутаты единогласно согласовали дополнения в региональный закон "Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются в аренду без проведения торгов".

"Принятыми в этот нормативный правовой акт поправками Воронежская областная дума дополнила перечень масштабных региональных инвестпроектов новым направлением инвестиционной деятельности – производством кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ. Решение областного парламента будет способствовать, в частности, реализации на территории городского округа город Воронеж инвестиционного проекта ООО "Визарт Анимейшн" по строительству анимационного центра "Дом анимации Воронежской области" с объемом инвестиций в размере 300 миллионов рублей и созданием 700 новых рабочих мест", – сказал Нетёсов.

По его словам, реализация данного инвестиционного проекта увеличит ежегодные налоговые поступления в консолидированный бюджет Воронежской области не менее чем на 10 миллионов рублей.

По информации заксобрания, в настоящий момент для реализации проекта этого анимационного технопарка уже определен земельный участок в Воронеже на улице Куколкина, законодательное решение Воронежской областной думы фактически даст старт строительству здесь Дома анимации Воронежской области. Возведение нового здания планируется начать в следующем году.

"Создание Дома анимации позволит решать области не только экономические задачи, но и поставит ее в ряды одного из главных центров развития мультипликации в нашей стране. Специалисты смогут осваивать здесь новые уникальные профессии, задействованные в индустрии кино и спецэффектов, кроме того, в Доме анимации будет сделан особый акцент на обучении анимации детей. А планируемый в составе этого масштабного центра музей анимации позволит ознакомить с уникальным миром мультипликационных проектов самые широкие слои населения и привнесет новые возможности для туризма, увеличив привлекательность Воронежской области", — отметил Нетёсов.

Wizart – российская компания, занимающаяся производством высококачественных семейных анимационных фильмов и мультипликационных сериалов, дистрибуцией и продвижением проектов на российском и международном рынках. Входит в топ-25 наиболее перспективных анимационных компаний в мире, по версии авторитетного журнала Animation Magazine. Wizart Animation появилась в Воронеже в 2007 году. Она была основана на базе студии, занимающейся разработкой и локализацией мультимедийных продуктов и программного обеспечения. Специализируется на производстве семейных анимационных фильмов и мультсериалов. Студия известна благодаря своей франшизе "Снежная королева", мультипликационным фильмом "Волки и овцы: Бе-е-езумное превращение", мультфильмом "Котенок с улицы Лизюкова 2".

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