Стало известно состояние певицы Аниты Цой после операции

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Певица Анита Цой чувствует себя хорошо после операции и готовится к выписке, сообщили РИА Новости в пресс-службе певицы.

Ранее сообщалось, что Аните Цой сделали операцию на желчном пузыре в московской клинике.

"Анита чувствует себя хорошо, готовится к выписке", — рассказали в пресс-службе, отметив, что точная дата выписки пока неизвестна.

По словам пресс-службы две недели назад певица перенесла операцию по удалению камня из желчного пузыря. Несмотря на настоятельные рекомендации врачей сохранять покой, певица решила не отменять юбилейный тур, который ей пришлось прервать из-за плохого самочувствия. Из Краснодара певицу перевезли в Москву, где сделали вторую операцию.