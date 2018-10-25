Умер актер из "Полтергейста" и "Возвращения живых мертвецов" Джеймс Карен

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Американский киноактер Джеймс Карен ушел из жизни в возрасте 94 лет, сообщает The Hollywood Reporter.

Он умер у себя дома в Лос-Анджелесе в окружении семьи. У Карена осталась жена Альба Франческа, сын от первого брака и двое внуков.

Настоящее имя Джеймса Карена — Джейкоб Карнофски. Карьеру он начал как театральный актер, а затем стал сниматься в кино.

Среди наиболее известных его работ — "Полтергейст", "Возвращение живых мертвецов", "Малхолланд Драйв", "Возвращение Супермена" и "Уолл-Стрит".