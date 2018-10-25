МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Театрализованный концерт "Раскопки", посвященный легендарному польскому барду Яцеку Качмарскому, состоится 25 и 26 октября на Новой сцене "Театриума на Серпуховке", сообщили в пресс-службе театра.

Яцек Качмарский – культовая фигура, легенда польской бардовской песни. В Польше его называют Голосом нации, там его имя столь же значимо, как имя Владимира Высоцкого в России. Именно творчество Высоцкого во многом сформировало польского барда как поэта.

Первая его встреча с Высоцким состоялась в 1974 году на варшавской квартире Ежи Гофмана – Яцеку тогда было 17 лет. После этой встречи он сочинил первую из четырех знаменитых "Облав". Спустя три года на фестивале студенческой песни в Кракове вольный перевод "Охоты на волков" принес будущему поэту первую премию и стал точкой отсчета его популярности.

Сам Качмарский, который был тесно связан с русской литературой, называл себя русофилом–антикоммунистом. Под впечатлением от фильма Тарковского родилось стихотворение "Рублев", по мотивам картины Павла Федотова написана песня "Анкор, еще анкор!". Из последних творений Качмарского на темы России – произведение "Обломов, Штольц и я" по роману Гончарова.

На вечере в "Театриуме" прозвучат песни Качмарского, не утратившие значимости и актуальности, в исполнении артистов театра. В концерте участвует специальный гость из Польши Александер Тромпчинский.

На вечер приглашены Михаил Швыдкой, чрезвычайный и полномочный посол Польши в РФ Влодзимеж Марчиняк, сын Высоцкого актер Никита Высоцкий.