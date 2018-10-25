Певица Монеточка объявила о возобновлении гастрольного тура

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Певица Монеточка заявила, что оправилась после болезни и готова продолжать гастрольный тур.

Ранее организаторы концерта Монеточки во Владивостоке сообщили, что артистка перенесла выступление на весну 2019 года из-за того, что заболела и потеряла голос. Позднее мама артистки рассказала РИА Новости, что она отменила концерты по рекомендации врача, поскольку заболела и лечила горло.

"Какое это счастье — петь и не чувствовать адской боли в горле. Поэтому хочу вам сообщить, что концерты состоятся — завтра в Москве, послезавтра — в Питере, а потом еще много городов", — сказала певица в ролике, который она опубликовала в своем Instagram.

Она уточнила, что в города, где выступления не состоялись из-за болезни, она вернется весной 2019 года.

Певица Монеточка (настоящее имя Елизавета Гырдымова) приобрела популярность благодаря интернету, где выкладывала свои первые музыкальные композиции. Наиболее популярны ее песни — "Каждый раз", "Нимфоманка", "Гоша Рубчинский". В мае 2018 года она выпустила альбом "Раскраски для взрослых". В данный момент она ездит по России с большим гастрольным туром.