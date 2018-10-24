Путин призвал повысить доступность российского искусства

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Произведения российского искусства должны быть не только доступными для населения, но и качественными, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Общий бюджет национального проекта составляет 107 миллиардов рублей, и он предусматривает распространение новой культурной среды и новой инфраструктуры на всем пространстве Российской Федерации", — сказал Голодец.
В свою очередь Путин обратил внимание на то, что эти произведения искусства должны быть не только доступными, но еще и качественными. "Важно еще и качество этих культурных произведений", — сказал он.
Как заверила Голодец, при реализации национального проекта в сфере культуры доступность лучших произведений искусства для населения будет увеличена на 15%, а с использованием интернет-технологий возрастет в пять раз.