Путин призвал повысить доступность российского искусства

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Произведения российского искусства должны быть не только доступными для населения, но и качественными, заявил президент РФ Владимир Путин.

Как пояснила вице-премьер Ольга Голодец на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам, при реализации нацпроекта в сфере культуры поставлена задача по повышению доступности образцов отечественной культуры и искусства для граждан России. По ее словам, предусмотрено создание культурных центров по всей стране.

"Общий бюджет национального проекта составляет 107 миллиардов рублей, и он предусматривает распространение новой культурной среды и новой инфраструктуры на всем пространстве Российской Федерации", — сказал Голодец.

В свою очередь Путин обратил внимание на то, что эти произведения искусства должны быть не только доступными, но еще и качественными. "Важно еще и качество этих культурных произведений", — сказал он.

Как заверила Голодец, при реализации национального проекта в сфере культуры доступность лучших произведений искусства для населения будет увеличена на 15%, а с использованием интернет-технологий возрастет в пять раз.