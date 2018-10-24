Фильму "Как прогулять школу с пользой" присвоили рейтинг "6+"

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Французский фильм Николя Ванье "Как прогулять школу с пользой" выйдет в четверг в прокат с рейтингом "6+", после того как из фильма была удалена сцена с нетрезвым подростком, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании "Пионер".

Ранее сообщалось, что Минкультуры планировало присвоить семейной картине рейтинг "16+", так как в фильме один из героев — браконьер Тотош — наливает вино подростку, после чего тот пьянеет, и оба получают нагоняй от тетки. Российское законодательства запрещает пропаганду алкоголя в фильмах для подростков.

"Фильм очень хороший, но у нас есть буква закона, административный регламент, дядя наливает мальчику вина… мои сотрудники не имеют права заниматься творчеством, мы были вынуждены принять это решение", — сказала накануне на заседании комитета по культуре при Госдуме РФ глава департамента кинематографии Минкультуры РФ Ольга Любимова.

На том же заседании в кулуарах представить компании-прокатчика выступил с инициативой подкорректировать фильм, чтоб его увидели как можно больше детей.

"Мы вырезали сцену с алкоголем, в рамках законодательства, из-за которой Минкульт присвоил фильму рейтинг "16+", фильму присвоен рейтинг "6+", — сообщили РИА Новости в кинокомпании "Пионер".

Фильм рассказывает историю мальчика Поля, который приезжает с тетей на каникулы в графское поместье. Там он подружился с браконьером Тотошем, который учит его рыбачить и охотиться. Роль Тотоша сыграл звезда фильма "1+1" Франсуа Клюзе.